الشهري: مباريات الافتتاح دائما صعبة.. والأخضر يحتاج للتطور ومعالجة الأخطاء

علق المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري على الفوز على اليمن، مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات كأس خليجي 25.
وقال الشهري في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، إن دائما ما تكون مباريات الافتتاح صعبة، لافتًا إلى أن المنتخب السعودي يحتاج إلى أن يتطور أكثر والعمل على معالجة الأخطاء.
وأوضح، أن الفريق الذي يستهدف حصد البطولة يجب عليه التركيز وعدم ارتكاب أي أخطاء طوال الـ 90 دقيقة.
وأتم تصريحاته: “لدينا وقت كاف لدراسة منتخب العراق الذي سيواجهه في المباراة المقبلة، المنتخب العراقي استعد جيدًا للبطولة وسيكون الجمهور عامل دعم له”. وفق “أخبار 24”.