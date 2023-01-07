بعد الفوز على اليمن.. الأخضر يتطلع لتحقيق لقبه الرابع في خليجي 25

حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره اليمني، مساء (الجمعة)، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات خليجي 25 بالبصرة.
وسجل هدف الأخضر الأول سميحان النابت في الدقيقة (28)، قبل أن يضيف اللاعب صعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (34).
وبتلك النتيجة، حصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في مشواره بخليجي 25، يحتل بها المركز الأول في المجموعة، وخلفه العراق وعمان، ولكل منهما نقطة واحدة، بينما بقي المنتخب اليمني في المركز الأخير بدون نقاط.
ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم العراق صاحب الضيافة والبطل ثلاث مرات، واليمن، وعمان، الفائزة باللقب مرتين.
ويتطلع المنتخب السعودي للتتويج باللقب الرابع خليجياً من خلال مشاركته في النسخة الـ 25 من دورة كأس الخليج العربي التي انطلقت أمس الجمعة بمدينة البصرة في العراق، وتستمر إلى 19 يناير الحالي.
وكان الأخضر قد حقق البطولة في نسختها الثانية عشرة في الإمارات عام 1994، قبل أن يحرز لقبين متاليين في النسخة 15 التي أقيمت بالرياض عام 2002، ثم الكويت في 2003.
وشارك المنتخب السعودي في الدورة العشرين التي أقيمت في اليمن 2010 وبلغ خلالها الدور النهائي، والدورة الثالثة والعشرين التي استضافتها الكويت عام 2017 وودع خلالها البطولة من دور المجموعات.
وشارك المنتخب السعودي في الدورة العشرين التي أقيمت في اليمن 2010 وبلغ خلالها الدور النهائي، والدورة الثالثة والعشرين التي استضافتها الكويت عام 2017 وودع خلالها البطولة من دور المجموعات.
وتولى تدريب الأخضر في مشاركاته السابقة 21 مدرباً، أبرزهم المجري فيرينتس بوشكاش، والبرازيلي ماريو زاغالو الذي أشرف على المنتخب في الدورة السادسة وبداية الدورة السابعة قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من العراق ويتم إسناد المهمة للمدرب الوطني خليل الزياني. وفق “أخبار 24”.
ومن ضمن الأسماء المميزة التي أشرفت على الأخضر، الألماني أوتو فيستر، الأرجنتيني غابريال كالديرون، الهولندي فرانك ريكارد، الفرنسي هيرفيه رونار، الهولندي جيرارد فان در ليم الذي حقق لقب النسخة السادسة عشرة عام 2003، فيما برز في صفوف الأخضر خلال الدورات الماضية مجموعة كبيرة من اللاعبين، أبرزهم ماجد عبدالله الذي يتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 17 هدفاً ووصيف هدافي البطولة بفارق هدف وحيد عن الكويتي جاسم يعقوب، وأحمد عيد الذي توج بجائزة أفضل حارس 1970 و 1972، وفؤاد أنور الذي فاز بجائزة هداف البطولة 1994، كما برز محمد الدعيع الذي فاز بجائزة أفضل حارس لدورتين متتاليتين 2002 و2003، وصالح النعيمة وصالح خليفة وفهد الهريفي ويوسف الثنيان وأحمد جميل وسامي الجابر وحسين عبدالغني وفهد المهلل وغيرهم من اللاعبين.