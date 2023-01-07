المولد: كنت أعاني من ضغوط في الاتحاد.. وتلقيت عروضًا من الهلال والنصر ولكن

تحدث لاعب الشباب، فهد المولد، عن الضغوط التي تعرض لها مع فريقه السابق الاتحاد، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا من النصر والهلال قبل انتقاله إلى صفوف الشباب.
وقال المولد في تصريحات لبرنامج “مع عزيز” عبر قناة “ssc”: “الشباب كان “شاريني” بشكل غير طبيعي، وأتتني عروض رسمية من الهلال والنصر”.
وأضاف: “كنت أعاني من ضغوط في نادي الاتحاد، أي خسارة كانت تلقى على فهد المولد وعند الفوز لا أحد يذكرني”.
وتابع: “لكن اخترت الشباب لوجود بيئة مهيأة للاعب وما فيها أي إزعاج، وأنا سألت عن الضغوط في النادي”.
وأوضح، أنه لو تلقى عرضًا من الأهلي سيرفضه، ولو تغيرت إدارة الاتحاد وجاء عرض سأقبل، مؤكدًا أنه راضٍ عن مسيرته الكروية. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن أي عروض من الهلال أو النصر سيذهب؟ رد قائلا: “سأذهب للهلال”.
وأتم تصريحاته: “المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى وجوده، وقدوم حمدلله ليس له علاقة بخروجي من الاتحاد”.