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رياضة > بالفيديو والصور.. رونالدو يلتقي بالقطري غانم المفتاح بعد مواجهة النصر والطائي
07/01/2023   6:39 ص

بالفيديو والصور.. رونالدو يلتقي بالقطري غانم المفتاح بعد مواجهة النصر والطائي

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التقى لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقطري غانم المفتاح إيقونة حفل افتتاح مونديال قطر 2022 في ملعب مرسول بارك، بعد مواجهة الطائي.

وتواجد غانم المفتاح في مدرجات ملعب مرسول بارك لمتابعة مواجهة النصر، التي انتهت بخسارة الطائي بنتيجة هدفين دون رد.

حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب منافسه الطائي بهدفين دون رد ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

وشهد ملعب مرسول بارك الذي احتضن مباراة النصر والطائي وجود النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو لاعب نادي النصر ومتابعته للمباراة. وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة رفع نادي النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

رونالدو

بالفيديو والصور.. رونالدو يلتقي بالقطري غانم المفتاح بعد مواجهة النصر والطائي

رياضة
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