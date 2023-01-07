تجذب براري وفياض وأودية وصحاري منطقة القصيم؛ خلال هذه الأيام عشاق الرحلات البرية والمتنزهين، وذلك لطبيعتها الخلابة.
وأظهرت صور براري وفياض المنطقة وقد ازدانت بعد هطول الأمطار الأخيرة، وفي ظل الأجواء الشتوية وتلبد السماء بالغيوم.
وتمتاز منطقة القصيم بعدد من الشعاب من بينها، العويقر، والمستوى، والطرفية، والأديغم، إلى جانب العديد من المواقع المتميزة بطبيعتها الرملية الصحراوية الواسعة، كما تضم المنطقة منتزهات برية جميلة توفر لمرتاديها مناخاً مناسباً للتنزه، والتي تتوسطها أشجار الطلح، والسفوح الرملية.
وفق “أخبار 24”.