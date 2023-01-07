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جديد المحليات > هذه الأطعمة تسهم في ضبط مستويات السكر بالدم
07/01/2023   6:59 م

هذه الأطعمة تسهم في ضبط مستويات السكر بالدم

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يعد مرض السكر واحداً من أكثر الأمراض شيوعاً؛ وهو مرض مزمن يتطلب المراقبة الدقيقة والمستمرة سواء من ناحية العلاج أو الغذاء.

ويتأثر مستوى السكر في الدم بعدة عوامل مثل: زيادة الوزن، والإرهاق، ودور الجينات؛ لكن الطعام يلعب دوراً حيوياً في هذا الصدد.

ونستعرض هنا أبرز الأطعمة التي تسهم في ضبط سكر الدم:

التوت

يسهم التوت في ضبط السكر بالدم؛ نظراً لما يحتوي عليه من ألياف، وفيتامينات، ومعادن، ومكونات مضادة للأكسدة.

التوت

البيض

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وفيه عناصر أخرى مغذية بكثرة مثل: الدهون الصحية، والمعادن، والمكونات المضادة للأكسدة؛ وهو يساعد على ضبط سكر الدم.

البيض

البروكلي

يحتوي البروكلي على مكون كيميائي يسمى ” السيلفورافان”، يساعد على خفض مستوى السكر.

البروكلي

ثمار البحر

تعد ثمار البحر مصدراً مهماً من البروتين، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، حيث يسهم البروتين في ضبط مستوى السكر؛ لأنه يعمل على إبطاء عملية الهضم.

ثمار البحر

المكسرات

يساعد أكل المكسرات على ضبط مستوى السكر في الجسم؛ لا سيما عند اتباع نظام غذائي ذي مستوى منخفض من الكربوهيدرات.

المكسرات

الأفوكادو

يعد الأفوكادو واحداً من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والألياف والمعادن، التي تؤدي دوراً مهماً في خفض سكر الدم.

الأفوكادو

وفق “أخبار 24”.

هذه الأطعمة تسهم في ضبط مستويات السكر بالدم

جديد المحليات
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