لتعزيز الالتزام الضريبي.. “الزكاة والضريبة” تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية الشهر الماضي

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأكدت أن زياراتها التفتيشية تهدف إلى تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحدّ من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفِرَق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية. وفق “أخبار 24”.
ودَعَت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أيّ من المخالفات الضريبية، وذلك عَبْر الموقع الرسمي، أو من خلال تطبيق (ZATCA).
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 7, 2023