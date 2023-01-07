نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لتعزيز الالتزام الضريبي.. “الزكاة والضريبة” تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية الشهر الماضي
07/01/2023   6:59 م

لتعزيز الالتزام الضريبي.. “الزكاة والضريبة” تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية الشهر الماضي

+ = -
521

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأكدت أن زياراتها التفتيشية تهدف إلى تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحدّ من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفِرَق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية. وفق “أخبار 24”.

ودَعَت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أيّ من المخالفات الضريبية، وذلك عَبْر الموقع الرسمي، أو من خلال تطبيق (ZATCA).

لتعزيز الالتزام الضريبي.. “الزكاة والضريبة” تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية الشهر الماضي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244772.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.