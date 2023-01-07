تزامناً مع الحالة المطرية.. رفع جاهزية الفرق الإسعافية بالشرقية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية كافة استعداداته بالتزامن مع الحالة المطرية على كافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأكد أنه تم تجهيز 68 فرقة إسعافية بكافة المستلزمات من التموين الطبي اللازم للحالات الإسعافية، وتجهيز 66 مركزاً إسعافياً على امتداد المنطقة، وفرق قيادة ميدانية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.
وأوضح أن عدد الكوادر الإسعافية بالمنطقة يبلغ 870 كادراً إسعافياً و25 فرقة إسعاف إضافية للطوارئ في الحالات المطرية الغزيرة، وتأمين عدد 34 سيارة إسعاف احتياطية وحافلتي (طويق) للإصابات المتعددة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، داعياً الجميع إلى الاتصال برقم الخدمة الإسعافية (997)، أو عبر تطبيق البلاغات الإسعافية (أسعفني).