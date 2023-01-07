بمشاركة 57 وزيراً ورئيس وفد.. انطلاق معرض ومؤتمر “إكسبو الحج” الاثنين المقبل

ينطلق معرض ومؤتمر “إكسبو الحج”، (الإثنين) المقبل، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
ويهدف المعرض، الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري بجدة سوبر دوم؛ لبحث سبل تطوير خدمة ضيوف الرحمن.
ويشمل المعرض 23 جلسة حوارية، بمشاركة 57 وزيراً ورئيس وفد، بالإضافة إلى 70 متحدثاً محلياً، و11 متحدثاً دولياً، و90 ساعة تدريبية، و36 ورشة عمل.
ويتضمن المؤتمر إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة، بحضور وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة.
ويستعرض المعرض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية، والتي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة من وزارة الحج والعمرة.
وفق “أخبار 24”.