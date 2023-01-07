فن “القط العسيري” يجذب أنظار جمهور معرض الأُسَر المنتجة بالقاهرة

جذب فن “القَط العسيري” الذي سجلته منظمة “اليونسكو” مؤخرًا ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي، زُوّار المعرض العربي للأُسَر المنتجة، المقام حاليًا بالقاهرة.
وقدمت الفنانة التشكيلية ورائدة العمل فاطمة آل صالح، صاحبة مشروع “تهلل” مجموعة من أعمال تعبر عن هذا الفن الأصيل وتفاصيله المدهشة، حيث عُرفت به المرأة بحاضرة عسير.
واستعرضت “فاطمة” قصة نجاحها في تحويل هذا الموروث الثقافي إلى قطع تذكارية يسهل للزائر اقتناؤها مثل فنجان القهوة السعودي بأنواعه ومقاساته وكذا المبخر، الذي يعبر عن الكرم، بالإضافة إلى صناعة أكثر من منتج يحمل فن “القط العسيري”.
وأشارت إلى أنها استلهمت اسم مشروعها من أعلى قمم جبال عسير المُلهِمة بطبيعتها الساحرة، لتُعرِّف العالم على هذا الفن وتحويله من نقوش تزين جدران المنازل إلى منتجات تُعرِّف الزائر والسائح على هذا الموروث الثقافي البديع.
وفق “أخبار 24”.