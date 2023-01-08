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جديد المحليات > “إنفاذ” يعلن مزادًا علنيًا لبيع عدة عقارات في جدة
08/01/2023   11:36 ص

“إنفاذ” يعلن مزادًا علنيًا لبيع عدة عقارات في جدة

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة شركة طيبة الخير مزادًا علنيًا حضوريًا؛ لبيع عدة عقارات في محافظة جدة.

وأوضح المركز أن مزاد الزمرد سيقام في قاعة جلوريا بحي المروة بجدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م.

وأبان المركز أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفِلل وعمائر وأرض ومصنع ومستودعات، وتشمل المزادات مزادًا على فيلا بحي المحمدية مساحتها 1,932م2، وأرضًا ومصنعًا ومستودعًا بحي مسوس بمساحة 949.999م2، وأرضًا بحي أم حبلين بمساحة 17,006م2، وعمارة بحي المروة بمساحة 500م2.

"إنفاذ" يعلن مزادًا علنيًا لبيع عدة عقارات في جدة

وفق “أخبار 24”.

“إنفاذ” يعلن مزادًا علنيًا لبيع عدة عقارات في جدة

جديد المحليات
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