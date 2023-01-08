طقس اليوم.. سماء غائمة مع أمطار محتملة وتكون للضباب بمعظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير سماء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض.
وأضاف أن تلك الحالة الجوية تشمل كذلك أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (28 درجة بمكة المكرمة وجدة، و20 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة في الرياض، و19 درجة في الدمام، و18 درجة في أبها).