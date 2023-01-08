إعادة المباراة لاحقا.. تعادل ليفربول مع ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول مع نظيره ولفرهامبتون، بهدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب أنفيلد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ووفقًا للوائح البطولة فإن هذه النتيجة ستؤدي إلى إعادة المبارة بين الفريقين في وقت لاحق لتحديد المتأهل ولكن ستكون على ملعب ولفرهامبتون هذه المرة.
وسجل أهداف المباراة، لصالح ليفربول كل من المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 45 و52، أما لولفرهامبتون فقد سجل كل من جونزالو جويديس وهوانج هي تشان في الدقيقتين 26 و66 من عمر المباراة. وفق “أخبار 24”.