إطلاق المرحلة الأولى لتسوير 169 أرضاً من الأراضي البيضاء بالقطيف

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في محافظة القطيف، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بالتسوير قبل 1 / 3 / 2023م.
وأوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى المستهدفة للتسوير تشمل في القطيف 169 أرضاً، على الشوارع التجارية الواقعة في نطاق خمس بلديات، وشارع الملك عبد العزيز، وشارع كورنيش سيهات.
ودعت الأمانة مُلاك الأراضي الفضاء الواقعة في شارع الملك عبد العزيز، وشارع كورنيش سيهات، للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع مارس القادم، وتفادياً للغرامات التي أقرتها الوزارة، بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه لمعرفة الأراضي المستهدفة، يمكن الدخول عبر المستكشف الجغرافي لتسوير الأراضي الفضاء على الرابط الإلكتروني.