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جديد المحليات > “العدل”: ترجمة 52 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 2022
08/01/2023   3:27 م

“العدل”: ترجمة 52 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 2022

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أعلنت وزارة العدل عن ترجمة نحو 52 ألف جلسة قضائية عن بعد، عبر مركز الترجمة الموحد، خلال العام الماضي 2022م.

وقالت الوزارة إن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون 47 لغة، وأنه يتم تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المركز مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون. وفق “أخبار 24”.

وبينت الوزارة أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية فهمه على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.

وأشارت الوزارة إلى أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز.

“العدل”: ترجمة 52 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 2022

جديد المحليات
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