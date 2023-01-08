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جديد المحليات > في معرض “العود الدولي” بتبوك.. تاجر يقدم نصائح ذهبية لاختيار العود والتعامل معه
08/01/2023   3:26 م

في معرض “العود الدولي” بتبوك.. تاجر يقدم نصائح ذهبية لاختيار العود والتعامل معه

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يحتضن معرض “العود الأزرق والعطور الدولي”، الذي انطلق في مدينة تبوك بمشاركة ما يزيد على 69 عارضاً من مختلف العلامات التجارية الوطنية والخليجية والعالمية، العديد من الأجنحة.

ويتضمن المعرض أجنحة خاصة بالقهوة وعرض للسيارات الكلاسيكية، في خطوة تجذب الزوار وتقدم لهم معلومات جدية وتتيح أمامهم خدمات متميزة.

وقال التاجر والعارض محمد الحربي لـ”أخبار  24“، إن جمال رائحة عود العطر أو البخور تعتمد على ذائقة الشخص نفسه، إذ إنها قد تختلف من شخص لآخر.

وأوضح أن أفضل طريقة لاختيار العود المناسب وتحقيق نتيجة فاعلة في عملية شم البخور، هي قيام الشخص في البداية بتجربة كسرة العود حتى يجد الذائقة التي يحتاجها وتوافق مزاجه.

وشرح الحربي الطريقة المثلى لإشعال العود بما يحقق أفضل نتيجة ممكنة، قائلا إنه يفضل أن يكون الجمر قد هدأ وتكونت طبقة رقيقة من الرماد، بعد ذلك يقوم بتجريب العود، وفي هذه الحالة سيشعر بنكهة العود نفسها دون رائحة الحرق.

في معرض “العود الدولي” بتبوك.. تاجر يقدم نصائح ذهبية لاختيار العود والتعامل معه

جديد المحليات
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