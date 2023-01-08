دراسة: هذه المشروبات الشائعة تؤدي إلى الصلع

حذرت دراسة علمية أجراها فريق بحثي بجامعة تسينغهوا في بكين، من بعض المشروبات الشائعة التي تؤدي إلى الصلع لدى الرجال.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “Nutrients ” العلمية، أن الفريق البحثي وجد أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعا بنسبة 30% لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي المحلاة.
وأظهرت نتائج الدارسة أن الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر، لافتة إلى أن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.
وأبانت الدراسة أن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط، لافتة إلى أن الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر تناولوا نحو 12 مشروبا مُحلى أسبوعيا، مقارنة بسبعة مشروبات أسبوعيا للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر. وفق “أخبار 24”.
ودرس الفريق البحثي عادات أكثر من 1000 رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما خلال فترة أربعة أشهر، وخلال هذا الوقت كان عليهم الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية بالإضافة إلى تاريخ صحتهم العقلية.
وأشار الفريق البحثي أن الدراسة لم تتم على المشروبات فقط، لكن تم رصد الرجال الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة ويأكلون كميات أقل من الخضار، فأظهرت أن لديهم فرصة أكبر للإصابة بتساقط الشعر.
وذكرت الدراسة أن الرجال الذين لديهم تاريخ من مشاكل مثل القلق كانوا أيضا في خطر أكبر.