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جديد المحليات > بعد إخلاء سكانه.. انتهاء معالجة تجمع المياه بمشروع “بوابة الشرق”
08/01/2023   3:26 م

بعد إخلاء سكانه.. انتهاء معالجة تجمع المياه بمشروع “بوابة الشرق”

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أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة مشروع بوابة الشرق، الانتهاء من معالجة تجمع المياه الذي كان قد ضـرب المشروع بسبب هطول الأمطار الغزيرة على الرياض.

وأوضحت الشركة أن الانتهاء من معالجة تجمع المياه في بوابة الشرق، جاء بجهود مشكورة ودعم كبير من الجهات المختصة.

وكانت الحالة المطرية خلال الأيام الماضية قد كشفت سوء البنية التحتية ونقص مشاريع تصريف مياه الأمطار داخل مشروع “بوابة الشرق” أحدث الأحياء السكنية شرق الرياض، رغم مضي أقل من عام واحد على تسلم السكان وحداتهم السكنية.

وأبلغ عدد من السكان عن تجمعات مياه الأمطار داخل المشروع، حيث احتُجز السكان داخل منازلهم حتى باشرت قوارب الدفاع المدني الحي، وأخرجت بعض المحتجزين، فيما بقي بعضهم إلى أن وصلت مياه الأمطار لعدادات الكهرباء فاضطروا لمغادرة منازلهم أيضاً بقوارب الدفاع المدني.

انتهاء معالجة تجمع المياه بمشروع "بوابة الشرق"انتهاء معالجة تجمع المياه بمشروع "بوابة الشرق"انتهاء معالجة تجمع المياه بمشروع "بوابة الشرق"

وفق “أخبار 24”.

بعد إخلاء سكانه.. انتهاء معالجة تجمع المياه بمشروع “بوابة الشرق”

جديد المحليات
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