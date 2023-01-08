“الصناعة” تكشف عن 6 فرص تعدينية أمام المستثمرين في ملتقى فرص الاستكشاف التعديني

تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يوم الخميس القادم، ملتقى فرص الاستكشاف التعديني؛ وذلك ضمن مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وسيقدم الملتقى تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة للاستكشاف أمام المستثمرين، تأتي تحت مظلة مبادرة “برنامج الاستكشاف المسرع” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، حيث تعد هذه الفرص نقلة نوعية نحو استغلال الموارد المعدنية في المملكة.
وتشمل الفرص الاستثمارية لرخص الكشف موقع “الردينية” الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كلم2 ويضم رواسب خام الزنك والفضة، وموقع “أم حديد” الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كلم2 ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، وموقع “جبل إدساس” بمساحة تزيد على 121 كلم2 ويضم رواسب غنية من خام الحديد.
كما تضم الفرص الاستثمارية موقع “بئر عمق” في المدينة المنورة الذي تزيد مساحته على 187 كلم2 ويضم رواسب من خام النحاس والزنك، وموقع “جبل الصهايبة” في عسير الذي تزيد مساحته على 283 كلم2 ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وموقع “محدد” الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كلم2 ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح فعاليات الملتقى الذي يشهد مشاركة أفضل الشركات الدولية في مجال الاستكشاف التعديني والشركات الاستثمارية الوطنية المهتمة في قطاع التعدين.