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جديد المحليات > إدارة الأزمات بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر لهطول أمطار على جدة
08/01/2023   11:00 م

إدارة الأزمات بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر لهطول أمطار على جدة

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، عموم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لتعرض محافظة جدة لحالة مطرية تبدأ من مساء اليوم.

كما حث الجميع على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع وأماكن تجمعات المياه.

يُشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أعلن، في وقت سابق، عن استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة القادمة تشمل: مكة المكرمة، الباحة، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، وبعض أجزاء الرياض. وفق “أخبار 24”.

إدارة الأزمات بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر لهطول أمطار على جدة

جديد المحليات
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