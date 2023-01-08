خفضت نسبتها إلى 3.7%.. “التعليم” تستعرض جهودها لمحو الأمية

استعرضت وزارة التعليم العام، جهودها في مكافحة الأمية بالمملكة؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية.
وتمكنت الوزارة التعليم من خلال جهودها في هذا الصدد، من تخفيض نسبة الأمية إلى 3.7% منذ انطلاق مسيرة تعليم الكبار في العام 1374هـ وحتى الآن.
وشملت الجهود تقديم 1871 مدرسة للتعليم المستمر، يستفيد منها أكثر من 72.8 ألف شخص، بالإضافة إلى قناة عين للتعليم المستمر، وتسجيل 2705 دروس.
كما تشمل جهود محو الأمية، 3 حملات صيفية بثلاث مناطق، تشمل: الشرقية، ومحايل، عسير، وسراة عبيدة، وتتضمن 39 مركزاً، وأكثر من 2705 دروس، و1831 مستفيداً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى مراكز الأحياء المتعلمة، والتي تضمنت 1142 برنامجاً تدريبياً، وأكثر من 21.7 ألف برامج تدريبية حضورياً؛ وذلك لأكثر من 29 ألف مستفيد.