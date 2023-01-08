نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسمياً.. طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان
08/01/2023   11:01 م

رسمياً.. طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

+ = -
833

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر موقع “تويتر”، مساء اليوم (الأحد)، طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.

ونشر حساب موسم الرياض تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “مستعدين لمباراة الأحلام اللي بتصير في كأس موسم الرياض؟، لا يفوتكم التقاء نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان بمباراة أسطورية في 19 يناير”.

وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تولي المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو قيادة فريق موسم الرياض ضد نادي باريس سان جيرمان.

وسيلعب باريس سان جيرمان بكامل نجومه وعلى رأسهم الثلاثي: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار ضد فريق موسم الرياض بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وسالم الدوسري نجم الهلال. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري.

رسمياً.. طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244909.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.