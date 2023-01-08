رسمياً.. طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر موقع “تويتر”، مساء اليوم (الأحد)، طرح تذاكر لقاء نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.
ونشر حساب موسم الرياض تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “مستعدين لمباراة الأحلام اللي بتصير في كأس موسم الرياض؟، لا يفوتكم التقاء نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان بمباراة أسطورية في 19 يناير”.
وفي وقت سابق، أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تولي المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو قيادة فريق موسم الرياض ضد نادي باريس سان جيرمان.
وسيلعب باريس سان جيرمان بكامل نجومه وعلى رأسهم الثلاثي: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار ضد فريق موسم الرياض بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وسالم الدوسري نجم الهلال. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري.
مستعدين لمباراة الأحلام اللي بتصير في كأس #موسم_الرياض؟ 🏆
لا يفوتكم التقاء نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان بمباراة أسطورية ⚽️🔥
في 19 يناير 🗓
احجزوا الحين 😎https://t.co/WSg3e5rv1C pic.twitter.com/ZWOMHRngBf
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 8, 2023