جدة الأغلى ونجران وبريدة الأرخص في متوسط إيجار الوحدات السكنية

يختلف متوسط أسعار الشقق المؤجرة في المملكة وكذلك أسعار إيجار الفلل، حسب المنطقة والحي حيث سجلت مدينة جدة أعلى متوسط لإيجار الشقق الصغيرة والفلل، خلال العام الماضي 2022م.
وبلغ متوسط الإيجار للشقة في جدة 20971 ريالاً، وللفيلا 68768 ريالاً، فيما تصدرت الخبر المدن في متوسط إيجار الدور بـ30632 ريالاً، وبلغ أدنى متوسط إيجار للشقة الصغيرة “استوديو” 9514 ريالاً في نجران، و9573 ريالاً في بريدة.
وبحسب المؤشر الإيجاري بمنصة “إيجار” بلغ متوسط سعر إيجار الشقة في مدينة الرياض 18543 ريالاً، فيما يصل متوسط إيجار الدور إلى 29161، ومتوسط إيجار الفيلا 58650 ريالاً.
وفي مكة المكرمة قدرت المنصة متوسط إيجار شقَّة صغيرة “استوديو” أو شقَّة ملحق بـ15329 ريالاً، وبلغ متوسط إيجار الدور 20817 ريالاً، وإيجار الفيلا إلى 31954 ريالاً.
وفي المدينة المنورة بلغ متوسط إيجار شقة صغيرة “استوديو” أو ملحق 14472 ريالاً، ومتوسط إيجار الدور 20587 ريالاً، بينما بلغ متوسط إيجار الفيلا 38987 ريالاً.
وتشير المنصة إلى أن متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق في مدينة بريدة 9,573 ريالاً، ومتوسط إيجار الدور14,921 ريالاً، في وقت سجل متوسط إيجار الفيلا 24,245 ريالاً.
وفي الأحساء يقدر متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق 11,785 ريالاً، ومتوسط إيجار الدور 17,254، بينما يصل متوسط إيجار الفيلا 21,983 ريالاً.
أما الدمام فبلغ متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق 14,922ريالاً، ومتوسط إيجار الدور 27,511 ريالاً، في وقت وصل متوسط إيجار الفيلا 40,060 ريالاً.
وفي مدينة الخبر بلغ متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق 18,170 ريالاً، وبلغ متوسط إيجار الدور 30,632 ريالاً، أما متوسط إيجار الفيلا فبلغ 56,426 ريالاً.
وجنوباً سجلت مدينة أبها متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق يصل إلى 15,867، ومتوسط إيجار للدور 21,329 ريالاً، ومتوسط إيجار للفيلا 36,868 ريالاً.
وفي الشمال الغربي للمملكة سجلت مدينة تبوك متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق 12,566 ريالاً، ومتوسط إيجار الدور 20,698 ريالاً، أما متوسط إيجار الفيلا فبلغ 31,739 ريالاً.
وسجلت مدينة حائل متوسط إيجار شقة صغيرة (استوديو) أو شقة ملحق 10922 ريالاً، ومتوسط إيجار للدور 15180 ريالاً، بينما بلغ متوسط إيجار الفيلا 22460 ريالاً.
وفي الحدود الشمالية سجلت مدينة عرعر متوسط إيجار شقة صغيرة “استوديو” أو شقة ملحق 12714ريالاً، و17715 ريالاً للدور، فيما بلغ متوسط إيجار الفيلا 19175 ريالاً.
وفي مدينة جازان بلغ متوسط إيجار شقة صغيرة “استوديو” أو شقة ملحق 16457 ريالاً، فيما بلغ متوسط إيجار الدور 23842 ريالاً، ومتوسط إيجار الفيلا 38251 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
وسجلت مدينة نجران متوسط إيجار شقة صغيرة “استوديو” أو شقة ملحق 9514 ريالاً، ومتوسط إيجار للدور 18947 ريالاً، وفي المقابل بلغ متوسط إيجار الفيلا 26137 ريالاً.
وفي سكاكا بلغ متوسط إيجار شقة صغيرة “استوديو”، أو شقة ملحق 10565 ريالاً، ومتوسط إيجار الدور 16238 ريالاً، بينما بلغ متوسط إيجار الفيلا 23861 ريالاً.
وفي الباحة بلغ متوسط إيجار شقة صغيرة “استوديو” أو شقة ملحق 14058 ريالاً، ومتوسط إيجار الدور 18035 ريالاً، فيما وصل متوسط إيجار الفيلا 43250 ريالاً.