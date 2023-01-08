سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في إجمالي كميات الطنيات المُناولة السنوية السائبة “الصلبة والسائلة” والبضائع العامة خلال عام 2022 بنسبة 13% لتصل إلى 237 مليون طن مقارنة بــ 210 ملايين طن في العام الماضي.
وارتفعت أعداد الحاويات المناولة 3.2% لتصل إلى 10.4 مليون حاوية مقارنة بـ10 ملايين حاوية في العام السابق، حيث بلغ إجمالي الحاويات الصادرة والواردة قرابة 5 ملايين حاوية بزيادة 5% عن 2021 الذي سجل 4.6 مليون حاوية، وسجلت حاويات المسافنة 5.5 مليون حاوية بزيادة 2% مقارنة بعام 2021 الذي حقق 5.4 مليون حاوية.
وتبعاً لمنظومة الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق المحلية، شهدت الموانئ السعودية خلال عام 2022 تفريغ قرابة 4 ملايين رأس ماشية بزيادة 9% عن عام 2021 الذي سجل 3.6 مليون رأس ماشية.
وحققت أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ السعودية 973 ألف سيارة بزيادة 25% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 778 ألف سيارة، وأيضاً استقبلت الموانئ 933 ألف راكب بزيادة 36% عن العام السابق الذي شهد استقبال 688 ألف راكب. وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك نتيجة للتطورات التي تشهدها الموانئ؛ تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية بخلق بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية تتماشى مع المعايير الدولية واللوائح وأفضل الممارسات.
#الموانئ: ارتفاع 13% في كميات البضائع المناولة و3.2% بعدد الحاويات في 2022#إنجازات_تخاطب_العالمhttps://t.co/YzNkEqPCYl pic.twitter.com/tcMy67FdYh
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 8, 2023