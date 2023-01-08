رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 45 منشأة غير ملتزمة بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي؛ وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن المنشآت المخالفة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وتخلفت عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، كما أنها لم تبلغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، مؤكدة أنه تم فرض عقوبات على المنشآت المخالفة.
وأشارت إلى أنه تم رصد 20 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و16 منشأة لم تبلغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و9 منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة. وفق “أخبار 24”.