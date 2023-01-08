لشتاء صحي.. “الصحة توضح أهم النصائح لتفادي المشاكل الصحية

أصدرت وزارة الصحة، عدداً من النصائح التي يمكن من خلالها تفادي المشاكل الصحية التي قد تحدث لجسم الإنسان خلال موسم الشتاء.
وأوضحت أن التوازن في الأكل، والتقليل من السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، يأتي على رأس الأمور التي تسهم في الحد من مشاكل الشتاء الصحية.
وشددت على أهمية الإكثار من شرب الماء لتجنّب الجفاف، وعدم إشعال الفحم أو الحطب في الأماكن المغلقة.
وكانت الوزارة أطلقت، في وقت سابق، عبر حسابها التوعوي على موقع تويتر “عش بصحة”، حملة توعوية تحت شعار “لشتاء صحي”، استهدفت من خلالها التوعية بالأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء. وفق “أخبار 24”.