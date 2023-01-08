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جديد المحليات > “الصناعات العسكرية” تعتمد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري
08/01/2023   11:03 م

“الصناعات العسكرية” تعتمد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري

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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اعتماد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية العسكرية في إعداد العقود والكراسات.

ويستهدف هذا الاعتماد ضمان مواءمة كافة كراسات وعقود التوريد العسكري مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية، واختصار الوقت والجهد المستنفد في إعداد العقود والكراسات، وتحقيق استراتيجيات وخطط الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

ويأتي اعتماد وزارة المالية لنموذج عقد التوريد العسكري؛ تجسيداً للعمل التكاملي مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

“الصناعات العسكرية” تعتمد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري

جديد المحليات
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