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جديد المحليات > أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اعتماد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية العسكرية في إعداد العقود والكراسات. ويستهدف هذا الاعتماد ضمان مواءمة كافة كراسات وعقود التوريد العسكري مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية، واختصار الوقت والجهد المستنفد في إعداد العقود والكراسات، وتحقيق استراتيجيات وخطط الجهات ذات العلاقة. ويأتي اعتماد وزارة المالية لنموذج عقد التوريد العسكري؛ تجسيداً للعمل التكاملي مع شركائها في القطاعين العام والخاص.
08/01/2023   11:03 م

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اعتماد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية العسكرية في إعداد العقود والكراسات. ويستهدف هذا الاعتماد ضمان مواءمة كافة كراسات وعقود التوريد العسكري مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية، واختصار الوقت والجهد المستنفد في إعداد العقود والكراسات، وتحقيق استراتيجيات وخطط الجهات ذات العلاقة. ويأتي اعتماد وزارة المالية لنموذج عقد التوريد العسكري؛ تجسيداً للعمل التكاملي مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

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أكد المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز لجميع الفرق الشعبية التي تؤدي العرضة السعودية، ضرورة تقديم طلبات مشاركة الفرق في المناسبات وفق ضوابط محددة تستوجب الالتزام؛ وذلك من خلال تقديم الطلب على موقع الدارة.

واشتملت الضوابط أن تكون الفرقة موافقة على إقامة العرضة في المناسبة المطلوبة من المركز الوطني للعرضة السعودية بدارة الملك عبدالعزيز، وأن يكون جميع المشاركين سعوديين، وألا يقل عددهم عن 25 مؤدياً، مع الالتزام بالزي الرسمي للعرضة (الثوب والغترة والعقال، الصاية، أو الدقلة، والفرملية لأهل الطبول) والاعتناء بالمظهر العام.

واشترطت أيضاً عدم كتابة اسم الفرقة على الملابس، وأدوات العرضة، وعدم الخروج عن تقاليد العرضة بعناصرها وأركانها، واحترام تقاليد العرضة، مشددة على أنه يُمنع أداؤها بشكل خارج عن أصول العرضة وبطريقة غير مناسبة.
وشددت على أنه يُمنع الخروج بأي شكل عن تقاليد أداء العرضة، سواء في مشاركات الضيوف، أم في الأداء وعناصره، كذلك يمنع أداء العرضة في أماكن غير ملائمة. وفق “أخبار 24”.
كما وضع المركز ضوابطَ خاصة بالعلم (البيرق)، وبالمحورب، والقصائد، والطبول، والأدوات الأخرى.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اعتماد نموذج عقد وكراسة التوريد العسكري الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية العسكرية في إعداد العقود والكراسات. ويستهدف هذا الاعتماد ضمان مواءمة كافة كراسات وعقود التوريد العسكري مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية، واختصار الوقت والجهد المستنفد في إعداد العقود والكراسات، وتحقيق استراتيجيات وخطط الجهات ذات العلاقة. ويأتي اعتماد وزارة المالية لنموذج عقد التوريد العسكري؛ تجسيداً للعمل التكاملي مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

جديد المحليات
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