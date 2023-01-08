وقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاھم مع المنظمة العربیة للھلال الأحمر والصلیب الأحمر؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين؛ للحدِّ من المخاطر والكوارث قبل وقوعھا في العالم العربي.
ويشمل التعاون بين الجانبين بناء القدرات وتطویر الكفاءات، والتدريب والبحوث في مجالات الرصد والتحذیر، والتدخلات السريعة عند المخاطر إثر الظواهر الجوية الحادة، وتبادل الأفكار، وتقديم المساعدة في مجال التنبؤ والرصد والإنذار المبكر بالظواهر الجوية الحادة التي قد تؤدي إلى كوارث.
كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ الأنشطة المشتركة، وتضم إعداد الدراسات، وتنظیم الندوات واللقاءات العلمیة، وورش العمل، والدورات التدریبیة، وتبادل الخبراء المختصین والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموضوعات، والمسائل ذات الاھتمام المشترك، وتنسیق الجھود بين الطرفين. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الاتفاقية لكون المركز الجھة المسؤولة عن مراقبة الطقس، وإصدار التوقعات الجویة والإنذار المبكر للظواھر الجویة الحادة، وبصفة المنظمة مختصة بمواجھة الكوارث وتقديم العون الإنساني والرعایة للمحتاجین والمتضررین.