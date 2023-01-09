دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المورّدين لإصدار الإقرار الذاتي وشهادة الإرسالية للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية وتسجيلها في منصة “سابر”.
وأوضحت “الهيئة” أن ذلك يأتي بهدف تسريع عملية الفسح الجمركي؛ ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من أي عيوب قد تؤثر على سلامة المستهلك والحفاظ على البيئة.
وأضافت أنّ منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من المستوردين والمصنّعين المحليين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها بمنصة سابر في بلد المنشأ، مما يسهم في تسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي وتقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن إجراءات تسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية بخطوات سهلة وميسرة بدءاً من الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر وتسجيل الدخول، ثم إضافة المنتجات، وبعد ذلك طلب إقرار ذاتي للمنتجات المحلية أو المستوردة، وأخيراً إصدار شهادة إرسالية للمنتجات المستوردة.