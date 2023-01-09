“تقويم التعليم”: اعتماد 5 برامج أكاديمية لكليات الشرق العربي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس (الأحد)، أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” وقع اتفاقيات متعلقة بـ 5 برامج أكاديمية لكليات الشرق العربي، وذلك بمقر الكلية بالرياض.
وأضافت أن الاتفاقيات اشتملت على توقيع 4 برامج في مرحلة الماجستير هي برنامج ماجستير الآداب في الإدارة والإشراف التربوي، وبرنامج ماجستير الآداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم، وبرنامج ماجستير الآداب في الطفولة المبكرة، وبرنامج ماجستير الآداب في التربية الخاصة، وبرنامج بكالوريوس القانون.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الاعتماد الأكاديمي يتطلب أيضا إخضاع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.