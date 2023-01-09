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جديد المحليات > عبدالمجيد عبدالله: سأشدو بأرشيفي القديم في حفلتي “موسم الرياض”
09/01/2023   10:02 ص

عبدالمجيد عبدالله: سأشدو بأرشيفي القديم في حفلتي “موسم الرياض”

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قال الفنان عبدالمجيد عبدالله، إنه يحضر لتقديم بعض من أرشيفه الفني القديم خاصة بداياته، بالحفلين اللذين سيحييهما على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن “موسم الرياض”.

وأضاف عبدالله عبر حسابه في “إنستغرام”، أنه سيقدم خلال الحفلين أيضاً مجموعة من أعماله الفنية التي قدمها في التسعينيات من أجل التنويع من الأعمال الفنية للجمهور.

ولفت إلى أنه يسعى دائماً أن يكون “حدث” من خلال إقبال الجمهور على حفلاته التي يحييها، مبدياً سعادته بالإقبال الكبير من الجمهور على تذاكر الحفلين. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد أعلنت نفاد جميع تذاكر حفلي الفنان عبدالمجيد عبدالله في وقت قياسي من بداية طرحها.

عبدالمجيد عبدالله: سأشدو بأرشيفي القديم في حفلتي “موسم الرياض”

جديد المحليات
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