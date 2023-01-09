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جديد المحليات > “الصحة” تُبرز أسباب شعور المصاب بالروماتيزم بآلام في الشتاء
09/01/2023   10:02 ص

“الصحة” تُبرز أسباب شعور المصاب بالروماتيزم بآلام في الشتاء

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أبرزت وزارة الصحة، أسباب شعور المُصاب بالروماتيزم بالألم خلال فصل الشتاء، وكيفية تقليل الأعراض والآلام الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة، أن أسباب تلك الآلام تشمل تمدد المفاصل؛ بسبب الأجواء الباردة، والزيادة في سمك السائل الزليلي الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل.

ونوهت إلى أن تقليل الأعراض والآلام يتطلب تدليك المفاصل التي تؤلم المصاب، وأخذ لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب مضاعفات الروماتيزم، وارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد، مع المحافظة على النشاط البدني داخل المنزل.

الروماتيزم

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تُبرز أسباب شعور المصاب بالروماتيزم بآلام في الشتاء

جديد المحليات
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