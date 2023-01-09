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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وسيول بمكة والمدينة والرياض وثلوج على مرتفعات تبوك
09/01/2023   10:02 ص

طقس اليوم.. أمطار وسيول بمكة والمدينة والرياض وثلوج على مرتفعات تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر). وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (24 درجة في مكة المكرمة، و19 درجة في المدينة المنورة والرياض والدمام، و25 درجة في جدة، و17 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار وسيول بمكة والمدينة والرياض وثلوج على مرتفعات تبوك

جديد المحليات
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