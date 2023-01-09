خلال لقائهما بالعلا.. ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية (صور)

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، في المخيم الشتوي بمدينة العلا.
واستعرض الأمير محمد خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.
بينما حضر من الجانب الباكستاني مدير مكتب قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والسفير الباكستاني لدى المملكة أمير كهرمان، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.
وفق “أخبار 24”.