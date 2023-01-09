رسميا.. الانضباط ترفض احتجاج ‎النصر بشأن عدم نظامية مشاركة كنو في الديربي الأخير

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج نادي النصر بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب الهلال محمد كنو في مباراة الديربي الأخير.
وقالت لجنة الانضباط في بيانها: “قيام نادي النصر بتقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الهلال/ محمد إبراهيم كنو في المباراة، وبعد استكمال نادي النصر للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الهلال، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي النصر”. وفق “أخبار 24”.
وأضافت لجنة الانضباط: “أولاً: قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية.. ثانياً: رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية.. ثالثاً: مصادرة رسم الاحتجاج لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.. رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق”.