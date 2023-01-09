الانضباط تعاقب رئيس العربي بسبب إساءته لمسؤولي مباراة الأهلي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق معاقبة رئيس النادي العربي أمين الملاح؛ بسبب ما بدر منه من إساءة لمسؤولي مباراة فريقه أمام الأهلي.
وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانتها: “قيام رئيس النادي العربي/ أمين الملاح بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي النادي العربي والنادي الأهلي بتاريخ 27-12-2022م، ضمن مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023، وإثارة الرأي العام عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و “سناب شات”.
وأضافت: “أولاً: ثبوت مخالفة رئيس النادي العربي/ أمين الملاح للمادة (50-2) و(50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.. ثانياً: إلزام رئيس النادي العربي/ أمين الملاح بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.. ثالثاً: تحذير رئيس النادي العربي/ أمين الملاح بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام تجاه مسؤولي المباراة.. رابعاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
كما اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق عدة قرارات بخصوص وقائع أخرى وجاءت كالتالي:
دخول إداري نادي الجبلين/ أحمد مشعل الغازي إلى أرضية الملعب وهو غير مصرح له وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
أولاً: ثبوت مخالفة إداري نادي الجبلين/ أحمد مشعل الغازي للمادة (17-5-2) من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الأولى و المادة (66) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ثانياً: إلزام إداري نادي الجبلين/ أحمد مشعل الغازي بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.
حصول لاعب نادي الأخدود/ نايف البديدي على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس؛ وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي الأخدود/ نايف البديدي للمادة (48-1-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ثانياً: إيقاف لاعب نادي الأخدود/ نايف البديدي (2) مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.
ثالثاً: إلزام لاعب نادي الأخدود/ نايف البديدي بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رابعاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.
حصول (6) ستة من لاعبي فريق نادي نجران على إنذارات أثناء المباراة؛ وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
أولاً: ثبوت مخالفة فريق نادي نجران للمادة (55-1) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ثانياً: إلزام نادي نجران بدفع غرامة مالية قدرها (7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.
ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.