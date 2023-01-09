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جديد المحليات > “زين السعودية” تبيع البنية التحتية للأبراج بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال
09/01/2023   10:03 ص

“زين السعودية” تبيع البنية التحتية للأبراج بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال

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أعلنت شركة “زين السعودية” للاتصالات بيع البنية التحتية لأبراجها، بقيمة 3.02 مليار ريال لشركة “لتيس الذهبية” المملوكة لكل من: صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، وشركة سلطان القابضة.

وأكدت في بيان  لها على “تداول” أنها ملتزمة بموجب الصفقة بنقل ما لا يقل عن 3 آلاف برج من أصل 8069 برجاً، في حين سيتم نقل ملكية الأبراج المتبقية على دفعات خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً.

وأوضحت أن شركة “لتيس الذهبية” مملوكة ، لكل من، صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60%. ، وزين السعودية بنسبة 20%.، الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز بنسبة 10%.، وشركة سلطان القابضة بنسبة 10%. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن الصفقة تتضمن هياكل الأبراج فقط أما كامل المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملكاً لـ “زين السعودية”.

“زين السعودية” تبيع البنية التحتية للأبراج بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال

جديد المحليات
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