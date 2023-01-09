“التعليم”: نعمل على تحديث القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، أن وكالة التعليم الجامعي الأهلي تعمل على مراجعة القواعد التنفيذية والتنظيمية للائحة التعليم الجامعي الأهلي، وتحديث التشريعات.
وأكدت أن الهدف من ذلك زيادة فرص الاستثمار الأجنبي تمهيداً لاستقطاب أفضل مؤسسات التعليم الجامعي في العالم؛ لتسهيل افتتاح فروع لها بالمملكة، وذلك في إطار العمل بنظام الجامعات الذي سيسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي سيكون لها دور في تجويد مخرجات التعليم الجامعي، والدخول في التنافسية العالمية.
ولفتت إلى أن مجموع أعداد الطلبة المنتظمين والملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية الخاصة بلغ 86 ألف طالب وطالبة في 15 جامعة، و42 كلية أهلية مرخّصة بالمملكة، منها 9 جامعات غير ربحية، و409 برامج أكاديمية، مضيفة أن هذا يعزز فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
يذكر أن وكالة التعليم الجامعي الأهلي رصدت أهم التحديات التي تواجهها بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي في مجال الاستثمار داخل المملكة، كما تم عقد العديد من الاجتماعات لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في التعليم الجامعي، وإمكانية تسويقها خارجياً، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وفق “أخبار 24”.