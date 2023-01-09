مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين، وانخفاض الحالات الحرجة، واستقرار معدل الوفيات بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 33 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 10 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827246 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 33 حالة، بارتفاع قدره 3 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814884 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى استقرار معدل الوفيات، إذ سُجلت حالتا وفاة جديدتان، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9533 حالة وفاة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالة جديدة من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 26 حالة.