وزير “الموارد البشرية”: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 37%

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال عام 2022م بلغت 37%.
وأكد الراجحي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر، حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين، مبينا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف أن أهمية المنتدى تكمن في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، واستراتيجية سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك نحو 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه جرى توظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%.