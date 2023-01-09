أبرزها .. تسجيل 41 موقعاً ضمن التراث العمراني بالطائف

أعلنت هيئة التراث اليوم (الإثنين)، تسجيل 41 موقعاً تراثياً عمرانياً جديداً بمحافظة الطائف في السجل الوطني للتراث العمراني، مشيرة إلى أن أبرزها قصر الملك عبدالعزيز في المويه، ومسجد سليمان -عليه السلام-، ومسجد عبدالله بن عباس، وسوق عكاظ.
وقالت الهيئة إن الخطوة تأتي في إطار جهودها الحثيثة لاكتشاف المواقع التراثية والتاريخية بالمملكة وتوثيقها وتسجيلها وحفظها وصونها.
وأوضحت أن المواقع توزعت في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وهي عبارة عن قصور وبيوت تراثية، إلى جانب القُرى والقلاع والمتاحف والأبراج والمساجد والأسواق والمدارس.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، إن الهيئة ماضية نحو اكتشاف وتوثيق المواقع التاريخية في جميع مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، وأرشفتها ورقمنتها، واحتوائها بعد ذلك في سجلٍ رقمي متطور يخدم التراث الوطني للمملكة. وفق “أخبار 24”.
ودعا الحربش المواطنين والمهتمين بالتراث والتاريخ إلى الإبلاغ عن المواقع عبر خدمة “التراث العمراني” من خلال منصة خدمة العملاء التابعة لوزارة الثقافة، أو حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو فروع الهيئة بمختلف مدن المملكة.