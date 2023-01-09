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جديد المناطق > “جدة” تعلن موعد بدء المرحلة الثانية لإلزامية التسوير والمحاور المستهدفة
09/01/2023   2:37 م

“جدة” تعلن موعد بدء المرحلة الثانية لإلزامية التسوير والمحاور المستهدفة

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أعلنت أمانة محافظة جدة موعد المرحلة الثانية لإلزامية تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسية.

وأوضحت الأمانة أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية سيكون اعتبارًا من أول مارس المقبل، وأن قيمة المخالفة تقدر بـ 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم التسوير.

وأبانت أن المحاور المستهدفة تشمل طرق، المكرونة والأمير متعب بن عبدالعزيز، والكورنيش، والأمير نايف، بالإضافة إلى شوارع، عبدالله السليمان، والبترجي والأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد، وقريش، والأمير مشعل بن ماجد.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“جدة” تعلن موعد بدء المرحلة الثانية لإلزامية التسوير والمحاور المستهدفة

جديد المناطق
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