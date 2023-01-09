استمرار الدراسة عن بُعد غداً في المنطقتين الشرقية والشمالية

قررت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استمرار تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها (عن بُعد)، عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ (الثلاثاء)، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على المحافظة.
وأوضحت أن القرار يشمل المدارس التابعة لمكتب تعليم النعيرية والقرية العليا والخفجي.
وكان تعليم حفر الباطن قد أعلن في وقت سابق اليوم استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ (الثلاثاء)، مبيناً أن القرار يشمل الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أعلن تعليم الحدود الشمالية استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، ليوم غدٍ (الثلاثاء) في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).