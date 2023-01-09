يفتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023″، والتي تنظمها الوزارة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال 25 و26 يناير الجاري.
وتستضيف القمة خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم.
ويشارك في محاور القمة لهذا العام نخبة من العلماء والخبراء المحليين والعالميين من أنحاء العالم، وذلك من خلال جلسات علمية تهدف في محاورها لاقتراح نماذج وفرص لتطوير التكنولوجيا الحيوية والشراكات الصناعية. وفق “أخبار 24”.
وتُعد هذه القمة جزءًا من سلسلة مبادرات وطنية مرتبطة بالمنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية.