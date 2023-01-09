“النيابة”: التسلل لأرض الوطن خطر على الأمن القومي.. وهذه عقوبته

أوضحت النيابة العامة العقوبات النظامية للأشخاص الذين يقومون بتسهيل عملية التسلل إلى داخل المملكة.
وأكدت أنه يُعاقب كل من يُسهّل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر المأوى له، أو يقدم أي أشكال المساعدة أو الخدمة له، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجـرائم المخلة بالشرف والأمانة، والموجبة للتوقيف.
وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل لمليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نُقل بها المتسلل أو المسكن الذي أُعد لإيوائه، وفي حال كان المسكن ملكًا لشخص آخر، فيُعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، فضلًا عن نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه.
وفق “أخبار 24”.