وزير الحج يعلن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة لكل الفئات العمرية

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، عددًا من القرارات الخاصة بفريضة الحج خلال هذا العام 1444هـ.
وأوضح الربيعة، خلال كلمته في معرض ومؤتمر “إكسبو الحج”، أن حج هذا العام سيشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة ودون أي قيود بشأن العمر.
وأضاف أنه سيتم تخفيض قيمة وثيقة التأمين على الحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالًا، كما تم تخفيض قيمة وثيقة التأمين على المعتمرين من 235 ريالًا إلى 88 ريالًا.
وأوضح أنه تم تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، كما يمكن لأي زائر بتأشيرة عمرة زيارة أي مدينة بالمملكة، موضحًا أنه اعتبارًا من هذا العام، سيُسمح لمكاتب الحج في العالم، التعاقد مع أي شركة مرخصة لتحقيق المتطلبات التي يحتاجها حجاج دولته.
ولفت إلى أنه يجري العمل على إنشاء 100 موقع إلكتروني و20 معرضًا لتوثيق سيرة النبي والصحابة.
ومن جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إن شبكة الطرق التي تخدم الحجاج تجاوزت 8 آلاف كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة لا تتوفر بدول كبرى. وفق “أخبار 24”.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بجدة اليوم، افتتحا مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج” 2023 في نسخته الثانية.
ويشارك في المعرض 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ووفود رفيعة المستوى من وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.
مباشر | حفل تدشين مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 ” #اكسبو_الحج “#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق#الإخبارية https://t.co/itWw4pCbRU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2023
فيديو | وزير الصناعة بندر الخريف: سنرفع من جودة المنتجات المصنوعة في مكة والمدينة لتليق بهما #اكسبو_الحج#الإخبارية pic.twitter.com/fjPRS0x9Sa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2023
فيديو | وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر:
شبكة الطرق التي تخدم الحجاج لا تتوفر في دول كبرى #الإخبارية pic.twitter.com/P6Kitj1Q82
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2023
فيديو | رئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد: تم إطلاق “حافلات مكة” التي خدمت أكثر من 25 مليون راكب لمدة عام ضمن تحديات النقل في مكة#اكسبو_الحج#الإخبارية pic.twitter.com/yOYZzh9jbU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2023