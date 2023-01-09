بتداولات 4.2 مليار ريال.. مؤشر السوق يرتفع بـ1.1% عند 10647 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الإثنين)، على ارتفاع بنسبة 1.1%، مغلقا عند 10647 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.
وتصدر سهم “تهامة للإعلان” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 76 ريالا، فيما ارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بنسبة 1%، عند 76.50 ريال و31.70 ريال، على التوالي.
كما صعد سهم “معادن” بنسبة 5% عند 74 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 2.3 مليون سهم، فيما أنهت أسهم “سابك” و”الأهلي السعودي” و”المراعي” و”اتحاد اتصالات” و”بنك البلاد” و”سابك للمغذيات” و”جبل عمر” و”أكوا باور”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تصدر سهم “ريدان” تراجعات اليوم بنسبة 3%، فيما تراجع سهما “العربي الوطني” و”الوطنية للتعليم” بنسبة 2 % عند 31.05 ريال و74.30 ريال، على التوالي، كما أغلق سهم “نقي” عنند 67.20 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.