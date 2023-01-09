“المساحة الجيولوجية”: هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر قبالة سواحل جازان

سجّلت محطات الرصد الوطنية لهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم (الإثنين)، هزة أرضية في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أباالخيل، أنه تم تسجيل هزة أرضية بمقدار 4.6 على مقياس ريختر، في تمام الساعة 8:31 مساءً، تبعد 152 كم جنوب غرب جازان، وعلى عمق 21.5 كم.
وأضاف أن سبب الهزة يرجع إلى قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، خاصة بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن نظيرتها العربية، مما يتسبب في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الأخدود، مسببة نشاطا زلزاليا. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الهزة الأرضية بعيدة جدًا عن السواحل السعودية، وليس منها خطورة ولم تسبب أي تأثير.