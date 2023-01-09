تحت الأمطار الغزيرة.. المنتخب السعودي يخسر من العراق في “خليجي 25” (فيديو وصور)

خسر المنتخب السعودي من نظيره العراقي “صاحب الأرض والجمهور” بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب البصرة الدولي في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس خليجي 25.
وسجل هدفي منتخب العراق كل من إبراهيم بايش وأسو رستم في الدقيقتين 30 و86 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة هطول أمطار غزيرة، ما أثر على أرضية اللقاء، وأداء اللاعبين وأدى إلى توقف الكرة أكثرة من مرة، وحاول المسؤولون عن الملعب تعديل الأوضاع بين شوطي اللقاء.
وبهذه النتيجة يتجمد رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه على المنتخب اليمني في الجولة الأولى ويحتل المركز الثالث في المجموعة خلف كل من العراق وعمان. وفق “أخبار 24”.
فيما أصبح المنتخب العراقي لديه أربع نقاط بعد التعادل مع المنتخب العماني في لقاء الافتتاح والفوز اليوم.
وكان المنتخب العماني حقق فوزًا على نظيره اليمني، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني يوم الخميس المقبل من أجل حجز تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.
🎥 #سبورت24 يرصد لقطات من مواجهة #السعودية_العراق وسط الأمطار الغزيرة ☔️#خليجي_25#AGCFF
تصوير: عصام السوداني pic.twitter.com/roLwGpdzK0
— سبورت 24 (@sporty_24) January 9, 2023
الأخضر السعودي 🇸🇦 يخسر مباراته الثانية أمام العراق 2-0 في استاد البصرة#السعودية_العراق#خليجي25#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/CV9KMYaIm1
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 9, 2023