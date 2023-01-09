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جديد المناطق > تحت الأمطار الغزيرة.. المنتخب السعودي يخسر من العراق في “خليجي 25” (فيديو وصور)
09/01/2023   11:51 م

تحت الأمطار الغزيرة.. المنتخب السعودي يخسر من العراق في “خليجي 25” (فيديو وصور)

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خسر المنتخب السعودي من نظيره العراقي “صاحب الأرض والجمهور” بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب البصرة الدولي في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس خليجي 25.

وسجل هدفي منتخب العراق كل من إبراهيم بايش وأسو رستم في الدقيقتين 30 و86 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة هطول أمطار غزيرة، ما أثر على أرضية اللقاء، وأداء اللاعبين وأدى إلى توقف الكرة أكثرة من مرة، وحاول المسؤولون عن الملعب تعديل الأوضاع بين شوطي اللقاء.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه على المنتخب اليمني في الجولة الأولى ويحتل المركز الثالث في المجموعة خلف كل من العراق وعمان. وفق “أخبار 24”.

فيما أصبح المنتخب العراقي لديه أربع نقاط بعد التعادل مع المنتخب العماني في لقاء الافتتاح والفوز اليوم.

وكان المنتخب العماني حقق فوزًا على نظيره اليمني، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني يوم الخميس المقبل من أجل حجز تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

السعودية والعراق

 السعودية والعراق

تحت الأمطار الغزيرة.. المنتخب السعودي يخسر من العراق في “خليجي 25” (فيديو وصور)

جديد المناطق
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